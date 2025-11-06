Новий спікер парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі український прапор. Чеські політики вивісили свої

Новини

Скриншот з відео

Спікер парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі український прапор у перший день перебування на новій посаді.

Відео він опублікував у соцмережі Х.

Прапор висів там з початку повномасштабного вторгнення на знак підтримки України.

«Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моїм наказом, і це зайняло кілька секунд», — сказав Окамура у коментарі медіа iDNES.

У коментарях до відео зі зняттям українського прапора колишній чеський віцепремʼєр Маріан Юречка розкритикував Окамуру, назвавши його «жалюгідною людиною».

«Ви почали своє головування в парламенті зі зняття українського прапора. Нарешті будівля парламенту позбулася цієї «небезпечної тканини», яка висіла там як нагадування про солідарність, сміливість, допомогу і європейські цінності. Ви зняли прапор, за який щодня вмирають дорослі чоловіки, жінки, діти, люди похилого віку — солдати, які захищають свою країну, або беззахисні жертви», — написав Юречка.

У відповідь на наказ Окамури зняти прапор з будівлі парламенту чеські депутати вивісили інші українські стяги з вікон своїх кабінетів.

«Палата представників не є його власністю. Прапор України, як вираз нашої підтримки країні, яку щодня бомбардують путінські терористи, має бути на будівлі Палати представників. Саме тому ми з колегами з нашого клубу негайно подбали про виправлення ситуації», — підписала фото з вивішеним українським прапором міністерка оборони Чехії, що йде у відставку, Яна Чернохова.

До неї долучився заступник лідера Громадянської демократичної партії (ODS) Мартін Купка — він назвав нового спікера чеського парламенту «розповсюджувачем страху та ненависті».

«Будь-хто, хто справді переймається прозахідною орієнтацією нашої країни та може розрізнити, хто є агресором, а хто жертвою, повинен відчувати лише сором», — написав Купка у X.

Чеська піратська партія також повернула прапор, який Томіо Окамура «ганебно зняв» з будівлі Палати представників.

Український прапор також висів на фасаді Національного музею в Празі з перших днів російського вторгнення. Але нещодавно музей зняв його.

Томіо Окамура — чеський політик японського походження, який займає проросійську позицію, хоча раніше просував антиросійські настрої.

Перед виборами він вимагав переглянути дозволи на проживання для українських біженців у Чехії. Також політик вважає, що українці забирають у чехів роботу і заважають отримувати газ із Росії.

Що відомо про новий уряд Чехії

Експрем’єр Чехії Петр Фіала оголосив, що його уряд 6 листопада подає у відставку. Нинішні міністри тимчасово продовжать виконувати свої обовʼязки до призначення нового уряду.

Лідер партії ANO Андрей Бабіш уже веде переговори про створення уряду з ультраправою «Свободою і прямою демократією» (SPD) та правопопулістською партією «Автомобілісти за себе».

Бабіш, який переміг на парламентських виборах у жовтні, підписав коаліційну угоду з євроскептичними силами. Новий уряд може різко змінити зовнішньополітичний курс Чехії — зокрема, Бабіш заявляв про намір скоротити допомогу Україні та відмовитися від «снарядної ініціативи», що забезпечує Київ боєприпасами.

Бабіш також розглядає можливість приєднання до «антиукраїнського альянсу», який намагається створити прем’єр Угорщини Віктор Орбан зі Словаччиною та Чехією.