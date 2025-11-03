Президент Фінляндії каже, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в листопаді на саміті G20 у ПАР

Новини

Пресслужба президента України

Президент Фінляндії Александер Стубб припустив, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін могли б зустрітися наприкінці листопада під час саміту G20 в Південній Африці.

Його цитує фінське медіа MTV Uutiset.

Стубб наголосив, що хоча наразі й немає ознак швидкого припинення вогню чи перемир’я, «робота за лаштунками триватиме».

Минулого тижня він обговорював ситуацію в Україні з президентами Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим та Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим.

Лідери цих країн мають зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у четвер, а згодом Токаєв зустрінеться з Путіним у Москві.

Президент Фінляндії вважає, що країни Центральної Азії потенційно можуть виступати посередниками між Білим домом і Кремлем.

Він додав, що підхід Фінляндії до війни в Україні залишається незмінним — військовий та економічний тиск на Росію необхідно посилити, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. На думку Стубба, можлива нагода для цього може виникнути наприкінці листопада в Південній Африці.

«Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі», — припустив Стубб.

Саміт «Групи двадцяти» відбудеться з 22—23 листопада 2025 року в найбільшому місті Південно-Африканської Республіки — Йоганнесбурзі. Дональд Трамп не планує брати участі в заході — замість нього до Африки має поїхати віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Путін також не підтвердив своєї участі в саміті. Це може бути пов’язано з тим, що ПАР ратифікувала Римський статут, тому зобов’язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. А 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей з окупованих територій України.