Бельгія заявляє, що «підозрілі дрони» шпигували за винищувачами F-16 та боєприпасами

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що невідомі дрони намагалися «виявити місцезнаходження літаків F-16, боєприпасів та іншу важливу стратегічну інформацію».

Про це повідомляє Politico.

За його словами, ці БпЛА, помічені над бельгійськими військовими базами протягом вихідних, призначені для шпигування за винищувачами та боєприпасами.

«Вони [дрони] прилітають, щоб шпигувати, дізнатися, де знаходяться винищувачі F-16, де зберігаються боєприпаси, та іншу стратегічно важливу інформацію», — сказав він.

Франкен також оголосив про початок розслідування після повідомлень про безпілотні літальні апарати, які пролітали над військовою базою «Кляйне-Брогель» на півночі Бельгії.

База має ключове значення для оборони Бельгії і включає американську присутність. Саме там зараз дислокуються бельгійські винищувачі F-16 американського виробництва, здатні нести ядерну зброю, і там же будуть розміщені винищувачі F-35.

Франкен не став прямо звинувачувати РФ в останніх вторгненнях дронів у Бельгію, але натякнув, що інших очевидних винуватців майже немає.

«Росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах... Чи це зараз росіяни? Я не можу цього стверджувати, але мотиви очевидні, і способи таких дій також дуже чіткі», — додав він.

Очікується, що наступного тижня міністр оборони Бельгії представить план на €50 мільйонів щодо розгортання національної системи протидії дронам. Цей пакет фінансуватиме системи виявлення, глушилки та дрони-гармати для захисту ключових обʼєктів.

Що передувало

У ніч проти 3 жовтня 15 невідомих дронів помітили над бельгійською військовою базою в Ельзенборні.

Ця база розташована за кілька кілометрів від німецького кордону, її територія становить 28 км². Це тренувальний армійський табір, який включає охоронювану зону, де проводяться стрілецькі навчання.

У вересні в Європі почали фіксувати низку порушень повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії.

Вночі 25 і 26 жовтня пост охорони в бельгійській комуні Марш-ан-Фамен помітив кілька дронів над важливим військовим об’єктом.