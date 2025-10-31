Київський ТРЦ «Гулівер» закрили на невизначений термін. У чому причина

Новини

Торговельно-офісний комплекс «Гулівер» у центрі Києва тимчасово закрили.

Про це повідомляє пресслужба «Ощадбанку».

Роботу торговельного центру зупинили з 22:00 30 жовтня, а на який термін — поки що невідомо.

Причиною називають блокування роботи з боку колишнього власника — компанії «Три О». З 26 липня право власності на комплекс «Гулівер» належить «Ощадбанку» (80%) та «Укрексімбанку» (20%).

В «Ощадбанку» кажуть, що «Три О» блокує доступ до технічних приміщень, не передає технічну документацію, перешкоджає роботі спеціалістів та навмисно перевантажує енергосистему.

У банку наголошують, що це створює загрози безпеці відвідувачів та орендарів, порушує бізнес-процеси, а також завдає фінансових збитків для державних банків.

«Рішення про тимчасове закриття — єдиний відповідальний крок у цій ситуації. Це дозволить запобігти будь-яким техногенним ризикам і забезпечити безпечну роботу комплексу в найближчому майбутньому», — зазначають в «Ощадбанку».

Банки повідомили правоохоронні органи та військову адміністрацію і вимагатимуть відшкодування збитків та притягнення колишніх власників до кримінальної відповідальності.

Що передувало

З початку повномасштабної війни у 2022 році компанії Віктора Поліщука, що управляють «Гулівером», мережею електроніки та побутової техніки «Ельдорадо» й кількома великими складами, перестали платити відсотки за кредитами держбанків. Погашення мало відбутися у 2025-му, однак після кризи 2014–2016 років борг перестав обслуговуватися.

У травні 2023-го БЕБ повідомило гендиректорці «Гуліверу» Ірині Круппі про підозру. Слідство заявляло, що протягом 2019–2021 років дирекція ТРЦ уклала низку договорів з ознаками «фіктивності» й «транзитності».

Фактично в первинні документи внесли відомості про нібито проведення на території ТРЦ робіт, які насправді не здійснювалися. За даними слідства, це дозволило безпідставно завищити суму податкового кредиту з податку на додану вартість. Так товариству — власнику ТРЦ, вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн і вивести їх у готівку.

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ «Три О», зокрема на «Гулівер».

У червні того ж року райсуд Києва передав майно ТРЦ «Гулівер» в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). У «Гулівері» це назвали «рейдерським захопленням».

Після двох років судів, державний консорціум «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» отримав право власності на київський ТРЦ.

13 жовтня 2025 року АРМА припинило конкурс з пошуку управителя арештованого ТРЦ «Гулівер» у системі Prozorro.