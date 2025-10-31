FT дізналося, чому скасували зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
- Юлія Завадська
-
Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп і лідер Кремля Володимир Путін скасували зустріч через те, що позиція Москви була «занадто жорсткою».
Про це повідомляє FInancial Times із посиланням на джерела.
За словами співрозмовника видання, це сталося після «напруженої» телефонної розмови на найвищому дипломатичному рівні.
- Президент США Дональд Трамп 16 вересня оголосив, що зустрінеться з очільником Кремля в Угорщині. Він не назвав дати, але сказав, що мета зустрічі — зрозуміти, чи можна покласти край війні між РФ та Україною. Цьому передуватиме зустріч їхніх радників високого рівня наступного тижня.
- Запланована зустріч Трампа і Путіна в Будапешті викликала різку реакцію в Євросоюзі. За словами кількох європейських дипломатів, переговори двох лідерів на території держави-члена ЄС, але без участі самого Євросоюзу є «політичним кошмаром» і приниженням для Європи.
- Президент України Володимир Зеленський 19 жовтня висловив готовність приїхати до столиці Угорщини, де запланована зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.