FT дізналося, чому скасували зустріч Трампа і Путіна в Будапешті

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп і лідер Кремля Володимир Путін скасували зустріч через те, що позиція Москви була «занадто жорсткою».

Про це повідомляє FInancial Times із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника видання, це сталося після «напруженої» телефонної розмови на найвищому дипломатичному рівні.