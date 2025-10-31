Сейм Латвії ухвалив закон про вихід зі Стамбульської конвенції

Новини

Unsplash

Після багатогодинних дебатів Сейм Латвії в другому, остаточному читанні ухвалив законопроєкт про денонсацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і насильству в сім’ї, відомої як Стамбульська конвенція.

Про це повідомляє Delfi.

За ухвалення закону проголосували 56 депутатів — від опозиційних партій «Латвія насамперед», Національного об’єднання «Об’єднаний список», «Стабільність», «Союз зелених» і «Селянський союз Латвії». Проти були 32 депутати: 25 від партії «Нова Єдність» прем’єр-міністра та 8 від «Прогресивних». Двоє парламентарів — Ігорс Раєвс і Дідзіс Шмітс — утрималися.

Президент Латвії Едгарс Рінкевич протягом десяти днів має вирішити, чи проголосити закон, чи повернути його на повторний розгляд у парламент.

Напередодні голосування стурбованість наміром Латвії вийти зі Стамбульської конвенції висловили дипломати 15 європейських країн.

Обговорення в Сеймі тривали з 10 ранку до 10 вечора. До другого читання було подано 17 поправок, однак усі їх відхилила парламентська комісія у закордонних справах. Поправки вносили депутати «Нової Єдності» та «Прогресивних» — єдині, хто не підтримував вихід із конвенції.

Під час дебатів активніше виступали противники денонсації, тоді як прихильники здебільшого висловили свої позиції ще на етапі першого читання.