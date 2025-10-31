Сейм Латвії ухвалив закон про вихід зі Стамбульської конвенції
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Unsplash
Після багатогодинних дебатів Сейм Латвії в другому, остаточному читанні ухвалив законопроєкт про денонсацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і насильству в сім’ї, відомої як Стамбульська конвенція.
Про це повідомляє Delfi.
За ухвалення закону проголосували 56 депутатів — від опозиційних партій «Латвія насамперед», Національного об’єднання «Об’єднаний список», «Стабільність», «Союз зелених» і «Селянський союз Латвії». Проти були 32 депутати: 25 від партії «Нова Єдність» прем’єр-міністра та 8 від «Прогресивних». Двоє парламентарів — Ігорс Раєвс і Дідзіс Шмітс — утрималися.
Президент Латвії Едгарс Рінкевич протягом десяти днів має вирішити, чи проголосити закон, чи повернути його на повторний розгляд у парламент.
Напередодні голосування стурбованість наміром Латвії вийти зі Стамбульської конвенції висловили дипломати 15 європейських країн.
Обговорення в Сеймі тривали з 10 ранку до 10 вечора. До другого читання було подано 17 поправок, однак усі їх відхилила парламентська комісія у закордонних справах. Поправки вносили депутати «Нової Єдності» та «Прогресивних» — єдині, хто не підтримував вихід із конвенції.
Під час дебатів активніше виступали противники денонсації, тоді як прихильники здебільшого висловили свої позиції ще на етапі першого читання.
- Раніше комітет Сейму Латвії з питань закордонних справ вирішив розглянути в першому читанні законопроєкт про вихід Латвії зі Стамбульської конвенції. Тоді його подали до Сейму для термінового розгляду.
У липні 2022 року Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції і стала 36-ю державою, яка це зробила. А в червні 2023 року ратифікував Стамбульську конвенцію і Євросоюз.
- У Стамбульській конвенції з протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству йдеться про два види насильства: проти жінок і домашнє. Перше включає будь-яке фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, переслідування чи домагання, зокрема на роботі. Домашнє насильство — це все, що відбувається між партнерами чи членами однієї родини без чиєїсь із них згоди (наприклад, примус до сексу, шлюбу, аборту, обрізання, стерилізації). Кривдники нестимуть кримінальну відповідальність за будь-який вид насильства. Покарання буде жорстокішим, якщо потерпілі є родичами чи партнерами або якщо свідком насильства стала дитина.