Справа Майдану: екскомандира київського «Беркуту» заочно засудили до позбавлення волі

Новини

Колишнього командира спецпідрозділу міліції «Беркут» у Києві заочно засудили до 10 років позбавлення волі та призначили штраф у 680 тисяч гривень за злочини 20 лютого 2014 року. Хоча його імʼя не розкривають, у той час цю посаду обіймав Сергій Кусюк.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що засуджений, використовуючи службове становище, сприяв приховуванню слідів тяжких злочинів проти учасників акцій протесту. Зокрема, він організував знищення службової документації та зброї, з якої розстрілювали учасників протестів.

За матеріалами слідства, з місця дислокації полку вивезли 24 автомати АКМС, снайперську гвинтівку Драгунова, три рушниці «Форт-500» та рушниці «Форт-12». Зброю незаконно знищили: її розрізали на частини, видалили маркування, після чого частину фрагментів втопили у притоці Дніпра — річці Віта, а решту закопали на її березі.

Крім того, засуджений заволодів особливо важливими службовими документами підрозділу, які після цього зникли. Це значно ускладнило встановлення безпосередніх виконавців розстрілів та штатної зброї, яка була за ними закріплена.

Суд визнав колишнього беркутівця винним у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу; незаконному заволодінні вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами; незаконному виготовленні та переробці зброї; видаленні її маркування; а також у заволодінні особливо важливими офіційними документами.

Після революції Кусюк втік до Росії. У 2017 році журналісти помітили його під час розгону ОМОНом протестувальників у Москві.

У 2024 році за іншою справоюю суд заочно визнав Сергія Кусюка винним у перевищенні влади та службових повноважень, а також у розпалюванні національної ворожнечі, ненависті та приниженні національної честі й гідності.

Слідство встановило, що під час виставки «Волинська різня — польські та єврейські жертви ОУН-УПА» правоохоронець разом із колегами перевищив службові повноваження та завдав тілесних ушкоджень громадянам. Також тоді незаконно затримали 13 людей. Його засудили до 5 років позбавлення волі та позбавили спеціального звання «полковник міліції».

Справа Майдану

20 лютого 2014 року в центрі Києва міліціонери вбили 48 протестувальників, ще 90 людей отримали вогнепальні поранення. Основними підозрюваними стали 26 бійців київського «Беркуту». На лаві підсудних взимку 2016 року опинилися Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і заступник командира полку Олег Янішевський. Уже влітку 2020 року Святошинський районний суд та його присяжні мали ухвалити вирок, проте в грудні 2019 року президент Володимир Зеленський вирішив обміняти беркутівців на полонених бойовиками «ЛНР» і «ДНР» українців. Судова справа загальмувалася на понад рік, бо лише двоє з обміняних — Маринченко і Тамтура — повернулися до України. Інших обвинувачених вирішили судити заочно.

У жовтні 2020 року Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук Аброськіна, Зінченка та Янішевського. 18 травня 2022 року обвинувачені ексберкутівці розказали свою версію подій. Вони заперечували провину та відмовилися відповідати на всі уточнювальні запитання прокурорів, потерпілих і навіть своїх захисників. Пояснили це тим, що вважають прокурорів упередженими.

4 жовтня 2023 року ДБР завершило розслідування справи про розстріл мітингувальників щодо підозрюваних з вищого керівництва держави, яке віддало наказ. Серед них Віктор Янукович і весь тодішній силовий блок України — девʼять колишніх високопосадовців.

18 жовтня 2023 року ексміліціонери столичної роти спецпризначення «Беркут» — Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і заступник командира полку Олег Янішевський — отримали вироки. Янішевському призначили довічне увʼязнення з позбавленням права обіймати посади у правоохоронній сфері, Аброськін і Зінченко отримали покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Проте всіх трьох у 2019 році звільнили з-під варти, і вони втекти до РФ. Тим часом суд виправдав Сергія Тамтуру, який залишився в Україні. Олександра Маринченка засудили до 5 років увʼязнення за перевищення службових повноважень.