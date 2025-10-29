Пограбування Лувру. Затримані «частково визнали» свою причетність до злочину

Новини

Getty Images / «Бабель»

Прокурорка Парижу Лор Беккуо повідомила, що двоє чоловіків, яких затримали 25 жовтня за підозрою в пограбуванні Лувру, «частково визнали» свою причетність. Після 10 днів розслідування, викрадені коштовності, які оцінюють у €88 мільйонів, досі не знайшли.

Про це пише Le Figaro.

Слідчі ідентифікували двох підозрюваних за ДНК, знайденою на скутері та на вітринах Галереї Аполлона, а також на предметах, вилучених поліцією після їхньої втечі. Перший підозрюваний — 34-річний громадянин Алжиру. Він розповів слідчим, що працював водієм-доставником. У його кримінальному минулому є порушення правил дорожнього руху і судимість за крадіжку.

Другому чоловіку 39 років, він теж жив у цьому місті в регіоні Сен-Сен-Дені, де й народився. Працював водієм таксі без ліцензії, а пізніше водієм-доставником. За словами прокурорки, він перебував під судовим наглядом у справі про крадіжку за обтяжуючих обставин, за яку його судитимуть у листопаді.

Беккуо заявила, що слідчі не виключають можливості, що існує група, яка «значно більше чотирьох людей». Водночас на поточному етапі немає підстав стверджувати, що злочинці мали спільників у музеї. Раніше The Telegraph з посиланням на джерело писав, що судова експертиза підтвердила співпрацю одного з охоронців музею з грабіжниками. Він нібито передав злочинцям секретну інформацію про систему безпеки музею.

Пограбування Лувру

У неділю, 19 жовтня, Лувр екстрено зачинили після викрадення девʼяти коштовностей із Галереї Аполлона. Їхню вартість оцінюють у €88 мільйонів. Грабіжники проникли всередину через вікно, використавши кран з підйомною платформою і дискову пилку. Пограбування тривало всього 7 хвилин.

Із музею поцупили тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі, намисто і сережки із сапфірового ювелірного набору.

Також грабіжники викрали смарагдове кольє та пару смарагдових сережок, які Наполеон подарував своїй другій дружині Марії-Луїзі Австрійській. Водночас один з найвідоміших алмазів у світі «Регент» вагою понад 140 каратів не вкрали.

Одну з викрадених коштовностей — корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III Бонапарта — знайшли пошкодженою біля музею.

22 жовтня Лувр відчинив свої двері для відвідувачів після трьох днів закриття.