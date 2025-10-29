Екскерівника «Укренерго» Володимира Кудрицького відправили під варту

Новини

Суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику «Укренерго» Володимиру Кудрицькому. Його підозрюють у заволодінні коштами компанії.

Про це повідомляє кореспондентка «Суспільного» із зали суду.

Кудрицького відправили під варту на два місяці із заставою майже 14 мільйонів гривень.

Народні депутати від «Голосу» Інна Совсун, Ярослав Железняк і Максим Хлапук подали клопотання про взяття обвинуваченого на поруки. Суд прийняв клопотання Совсун і Хлапука. Клопотання від Железняка відхилили, бо він покинув залу суду.

Напередодні Кудрицького затримали на Львівщині за підозрою в шахрайському заволодінні коштами держпідприємства «НЕК «Укренерго». У цій же справі підозру отримав львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який вже перебуває в СІЗО у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ на понад мільярд гривень.

За даними слідства, Гринкевич був організатором схеми. У 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем Кудрицький вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго», зазначають правоохоронці.

Сторони уклали два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього держпідприємство переказало підряднику понад 13,7 мільйона гривень авансу, які зловмисники привласнили без наміру виконувати реконструкцію.

Сам Володимир Кудрицький заявив, що підписав лише один документ від імені компанії, а інших доказів його причетності немає. За його словами, справа триває вже сім років, і за цей час він жодного разу не перешкоджав слідству. Кудрицький також наголосив на своїй «бездоганній діловій репутації в енергетичному секторі».

Гринкевичу повідомили про підозру в шахрайстві, підробці документів та легалізації незаконних коштів. Кудрицького затримали за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.