Ексмеру Одеси Труханову і посадовцям міськради оголосили підозру у службовій недбалості

Посадовці Одеської міської ради та працівники комунального підприємства отримали підозри у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей. Серед них — колишній мер міста Геннадій Труханов.

Про це повідомили джерела «Бабеля» у поліції.

Причиною для оголошення підозр стала загибель десяти людей через сильні зливи в Одесі 30 вересня. Серед загиблих — родина з дитиною, яка жила на цокольному поверсі будинку.

За даними слідства, система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії, бо роками не утримувалась належним чином.

На тлі цього девʼятьом фігурантам повідомили про підозру у службовій недбалості — колишньому міському голові Одеси, двом його заступникам, посадовцям міськради, директору, начальнику та головним інженерам структурного підрозділу комунального підприємства.

Поліцейські провели понад 25 обшуків в адмінбудівлях та за місцями проживання фігурантів. Під час заходів вилучили документацію, компʼютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.