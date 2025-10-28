Ексмеру Одеси Геннадію Труханову поліція повідомила підозру

Новини

Facebook / Геннадий Труханов

Поліція повідомила про підозру колишньому меру Одеси Геннадію Труханову.

За даними джерел «Бабеля», його підозрюють у службовій недбалості.

14 жовтня стало відомо, що Труханова позбавили громадянства України через наявність паспорта РФ. Після цього виконувачем обовʼязків мера Одеси призначили секретаря Одеської міськради Ігоря Коваля.

Що передувало

СБУ 14 жовтня заявила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України, бо встановили, що він є громадянином РФ і має чинний російський закордонний паспорт.

За інформацією СБУ, у грудні 2015 року він отримав російський закордонний паспорт.

Спецслужба каже, що у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів — суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта.

Тоді ж суд зазначив, що людина не втрачає російського громадянства, навіть коли скасовує або відмовляється від цього документа, якщо його отримано на законних підставах.

За день до цього, 13 жовтня, на сайті президента зʼявилася електронна петиція з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Менш ніж за добу вона зібрала необхідну кількість підписів. Журналісти вже давно заявляли про наявність у Труханова російського паспорта, але він це заперечує.

Сам Геннадій Труханов каже, що рішення про позбавлення громадянства України він оскаржуватиме у Верховному суді, а «якщо цього буде замало» — у Європейському суді з прав людини.

Російський The Insider стверджує, що СБУ опублікувала підробний паспорт, оскільки документ із таким самим номером належить росіянці Тетяні. Також із номера паспорта випливає, що його видали 2 листопада 2010 року, а не 15 грудня 2015-го, як було зазначено в публікації.

Виконувачем обовʼязків мера Одеси призначили секретаря Одеської міськради Ігоря Коваля.