Ізраїль звинуватив ХАМАС у зволіканні з передачею тіл заручників

Ізраїль вважає, що ХАМАС навмисно утримує тіла заручників, які мав би передати в рамках мирної угоди, укладеної за посередництва США.

Про це повідомляє The Times of Israel.

У рамках домовленості, укладеної 10 жовтня, ХАМАС мав повернути всіх 48 живих та померлих заручників протягом 72 годин. Угруповання передало всіх 20 живих заручників, але повернуло лише чотири з 28 тіл вчасно.

Зокрема, за останні шість днів ХАМАС передав Червоному Хресту останки лише одного загиблого заручника — Йоссі Шарабі, тіло якого доправили в Ізраїль для ідентифікації. Якщо аналіз підтвердить персону загиблого, у Газі залишатимуться тіла ще 12 людей.

За даними ізраїльської розвідки, угруповання ХАМАС може знайти щонайменше 10 із 12 тіл, що досі залишаються на території Гази. Серед них, ймовірно, є останки полковника Асафа Хамамі та лейтенанта Хадара Голдіна, який загинув у 2014 році. Обидва стали символічними постатями для Ізраїлю.

Водночас представники ХАМАС заявили, що їм уже вдалося вилучити останки раніше того ж дня. Речник угруповання Хазем Кассем заперечив повідомлення Ізраїлю, наголосивши, що звинувачення є неправдивими, особливо після агресії в Газі, яка «змінила обличчя території».

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази, що включав звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.

8 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу його мирного плану. Наступного дня Ізраїль схвалив перший етап мирної угоди з ХАМАС про звільнення заручників.

Автор: Анастасія Зайкова