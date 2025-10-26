Пограбування Лувру: двох підозрюваних заарештували. Поліція підозрює охоронця музею

Новини

Прокуратура Франції повідомила, що правоохоронці затримали двох чоловіків у звʼязку з пограбуванням Лувру 19 жовтня. Їх підозрюють у приналежності до злочинної групи з чотирьох людей.

Про це пишуть Le Parisien і Le Figaro.

Обом чоловікам близько 30 років. Вони родом з французького департаменту Сен-Сен-Дені.

Одного з них затримали близько 22:00 (23:00 за Києвом) 25 жовтня в аеропорту «Руассі». Він збирався сісти на літак, що прямував до Алжиру.

Згодом того ж вечора в департаменті Сен-Сен-Дені заарештували другого підозрюваного. Le Figaro з посиланням на джерела в поліції пише, що він збирався вилетіти в Малі.

The Telegraph з посиланням на джерело пише, що судова експертиза підтвердила співпрацю одного з охоронців музею з грабіжниками. Він передав злочинцям секретну інформацію про систему безпеки музею. Вважається, що докази включають записи і листування.

Пограбування Лувру

У неділю, 19 жовтня, Лувр екстрено зачинили після викрадення девʼяти коштовностей із Галереї Аполлона. Їхню вартість оцінюють у €88 мільйонів. Грабіжники проникли всередину через вікно, використавши кран з підйомною платформою і дискову пилку. Пограбування тривало всього 7 хвилин.

Із музею поцупили тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі, намисто і сережки із сапфірового ювелірного набору.

Також грабіжники викрали смарагдове кольє та пару смарагдових сережок, які Наполеон подарував своїй другій дружині Марії-Луїзі Австрійській. Водночас один з найвідоміших алмазів у світі «Регент» вагою понад 140 каратів не вкрали.

Одну з викрадених коштовностей — корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III Бонапарта — знайшли пошкодженою біля музею.

22 жовтня Лувр відчинив свої двері для відвідувачів після трьох днів закриття.