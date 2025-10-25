RTL: Деякі цінності з Лувру після пограбування перевезли до Банку Франції

Новини

Частину колекції коштовностей Лувру вранці 24 жовтня під конвоєм перевезли до сховищ Банку Франції.

Про це пише французьке медіа RTL з посиланням на джерела.

Перевозили їх непомітно, але із серйозними заходами безпеки. Частину колекції ювелірних виробів Лувру перемістили під моторизованим супроводом Префектури поліції Парижу, подолавши 300 метрів, що відділяють найбільший музей світу від сховищ Банку Франції.

Деталей не повідомляють, але, за словами джерел, передали як коштовності з Галереї Аполлона, яку пограбували 19 жовтня, так і цінності з інших частин музею.

Пограбування Лувру

У неділю, 19 жовтня, Лувр екстрено зачинили після викрадення девʼяти коштовностей із Галереї Аполлона. Їхню вартість оцінюють у €88 мільйонів. Грабіжники проникли всередину через вікно, використавши кран з підйомною платформою і дискову пилку. Пограбування тривало всього 7 хвилин.

Із музею поцупили тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі, намисто і сережки із сапфірового ювелірного набору.

Також грабіжники викрали смарагдове кольє та пару смарагдових сережок, які Наполеон подарував своїй другій дружині Марії-Луїзі Австрійській. Водночас один з найвідоміших алмазів у світі «Регент» вагою понад 140 каратів не вкрали.

Одну з викрадених коштовностей — корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III Бонапарта — знайшли пошкодженою біля музею.

22 жовтня Лувр відчинив свої двері для відвідувачів після трьох днів закриття.