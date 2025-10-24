Франція найближчими днями надасть Україні нові літаки Mirage
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
EtatMajorFR / X
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що найближчими днями Україна отримає нову партію винищувачів Mirage 2000.
Про це повідомляє TF1.
Крім того, Франція передасть додаткові ракети Aster для посилення української протиповітряної оборони.
На сьогодні Україна вже отримала три з шести обіцяних літаків Mirage 2000, однак один з них був збитий у липні. Поставки нових машин тривали повільно через підготовку українських пілотів.
Крім того, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що його країна передасть Україні 5 тисяч ракет багатоцільового призначення.
- Президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу ЗСУ винищувачів Mirage 2000-5 і навчання 4,5 тисячі українських військових ще 6 червня 2024 року. Париж планував завершити навчання пілотів до кінця 2024 року.
- Авіапарк Військово-повітряних сил Франції налічує 195 винищувачів (96 Rafale і 99 Mirage 2000 серій 5, C і D). Ще 40 літаків має Військово-морський флот держави. Французька авіація виводить Mirage з експлуатації та замінює їх на літаки Rafale.
- У жовтні 2024-го стало відомо, що Париж передасть Україні винищувачі в першому кварталі 2025 року. Тоді Лекорню додав, що літаки оснащують новою технікою, зокрема захистом від засобів радіоелектронної боротьби.
- 6 лютого 2025 року Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000.