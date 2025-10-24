Премʼєр Словаччини каже, що не підпише жодних гарантій кредиту для України на військові потреби

Новини

Getty Images / «Бабель»

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд ніколи не підпише жодного кредиту для України на військові витрати.

Його цитує словацьке медіа Teraz.

Фіцо каже, що на засіданні Європейської ради у Брюсселі 23 жовтня домігся, щоб у спільній заяві про Україну не згадувалася можливість конфіскації заморожених російських активів для фінансування так званої репараційної позики для Києва.

Він вимагав, щоб Єврокомісія запропонувала інші можливості фінансування України в наступні два роки, і цю пропозицію, за його словами, прийняли.

«Яке б рішення не було прийнято, я хочу, щоб ми у Словаччині мали в цьому повну ясність. Уряд, який я очолюю, ніколи, підкреслюю, ніколи, не підпише жодної гарантії кредиту для України на військові витрати. Так само ми не виділимо з власного державного бюджету на таку мету жодного цента», — пояснив Фіцо.

Словацький премʼєр також назвав помилкою те, що інформація про «репараційну позику» зʼявилася в медіа ще до того, як ЄК надала відповіді на всі можливі ризики. На його думку, план «може на найближчій Європейській раді в грудні зіткнутися з реальністю і закінчитися фіаско».

Що за «репараційний кредит»

Про можливість надати Україні на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять з початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит коштом державних активів РФ, що зберігаються в Euroclear — бельгійській фінансовій установі. За планом, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після війни, вона втратить права на ці активи.

Бельгія виступала проти через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять в життя. Бельгійський прем’єр Барт Де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Politico 21 жовтня писало, що посли країн ЄС попередньо погодили план надання «репараційного кредиту» для України. Однак на засіданні 23 жовтня лідери ЄС не погодили виділення кредиту і відклали це питання до грудня.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, приготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізовувати іноземні активи.