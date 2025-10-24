Убивство Андрія Парубія. Підозрюваному продовжили термін арешту

Новини

«Суспільне»

Суд у Львові продовжив запобіжний захід 52-річному львів’янину Михайлу Сцельнікову, якого підозрюють у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Сцельніков залишатиметься під вартою без права внесення застави ще 60 діб.

Чоловіку інкримінують державну зраду, посягання на життя депутата і незаконне поводження зі зброєю. За це йому загрожує довічне позбавлення волі.

Убивство Андрія Парубія

Ексголову Верховної Ради та нардепа від «Європейської солідарності» Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі міста. Від отриманих травм Парубій загинув на місці.

Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного в убивстві на Хмельниччині. Ним вивився 52-річний львівʼянин Михайло Сцельніков.

Суд 2 вересня відправив Сцельнікова під арешт на два місяці без права на заставу. Сам Михайло зізнався в убивстві в розмові з журналістами. Коментуючи мотиви вбивства, Сцельніков заявив, що це «його помста особисто українській владі».

У медіа була інформація, що це вбивство він скоїв на замовлення спецслужб РФ, які натомість обіцяли чоловіку повернути тіло загиблого на війні сина. Сцельніков цю інформацію заперечив.

Згодом йому оголосили ще одну підозру — у державній зраді. За даними слідства, Михайла Сцельнікова понад рік тому завербували спецслужби РФ. Відтоді він отримував завдання і звітував ворогу про їхнє виконання — серед них було і вбивство Парубія.