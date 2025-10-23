Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону
Світлана Кравченко
-
Telegram / Юлія Свириденко
Кабінет міністрів України затвердив рішення про виділення 8,4 мільярда гривень на імпорт газу для опалювального сезону.
Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що це рішення — частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Бо через масовані удари РФ по газовій інфраструктурі Україна тимчасово втратила власний видобуток.
«Закупівля додаткового енергоресурсу дозволить підвищити надійність постачання газу і тепла в українські домівки в умовах російського енергетичного терору», — наголосила Свириденко.
- 13 жовтня в мережі поширювали постанову Кабміну про покладення спеціальних обовʼязків на субʼєктів ринку природного газу, в якій період з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року назвали «опалювальним періодом».
- Проте в Міненерго пояснили, що ця інформація не є точною. Рішення про запуск опалення мають ухвалювати органи місцевого самоврядування самостійно. У Міністерстві пообіцяли, що опалювальний сезон цього року почнеться планово — коли температура в регіоні триматиметься нижче за +8 °C понад три доби поспіль.
- 21 жовтня голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що протягом десяти днів тепло має зʼявитися в домівках по всій Україні. Тим часом Росія продовжує атаки на енергообʼєкти України.