Білий дім поширив список донорів бальної зали Трампа — серед них Google, Apple і Microsoft

Білий дім оприлюднив перелік компаній та приватних осіб, які зробили пожертви на будівництво бальної зали, що ініціював президент США Дональд Трамп.

Про це пише CNN.

Трамп неодноразово заявляв, що будівництво бальної зали фінансує він сам і донори, без залучення коштів платників податків.

Як пише CNN, 22 жовтня президент США обговорив плани щодо будівництва бальної зали та заявив, що його вартість становитиме «приблизно $300 мільйонів». Раніше адміністрація Трампа оцінювала вартість проєкту у $200 мільйонів.

У списку донорів, оприлюдненому Білим домом, є великі технологічні компанії, як-от Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Coinbase, Comcast та Meta. А також ті, хто фінансував виборчу кампанію Трампа у 2024 році.

Також донорами бальної зали стали співзасновники криптовалютної біржі Gemini Тайлер і Кемерон Вінклвосси, міністр торгівлі США Говард Лутнік та його родина, а також сімʼя Адельсон. У 2018 році Дональд Трамп нагородив Міріам Адельсон, яка є мегадонором Республіканської партії, Президентською медаллю Свободи.

До переліку також увійшли Altria Group, Caterpillar, Hard Rock International, HP, Palantir, Ripple, T-Mobile, Tether America та інші.

Вашингтон оголосив про плани побудувати нову бальну залу в Білому домі ще 1 серпня. Це стане втіленням давньої мрії Дональда Трампа, яку він просував ще за каденції експрезидента Барака Обами.

Відомо, що приміщення зводять поряд зі східним крилом Білого дому, де розміщені офіси першої леді Меланії Трамп та інших ключових співробітників. 20 жовтня в Білому домі почали демонтувати частину фасаду східного крила.

На візуалізаціях видно, що архітектурно зала відповідатиме стилю офіційної резиденції. Кімнату оздоблять розкішними люстрами та колонами.