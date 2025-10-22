Сейм Латвії розгляне вихід зі Стамбульської конвенції
- Юлія Завадська
У четвер, 23 жовтня, комітет Сейму Латвії з питань закордонних справ вирішив розглянути в першому читанні законопроєкт про вихід Латвії зі Стамбульської конвенції.
Про це повідомляє LSM.
Законопроєкт подали до Сейму для термінового розгляду — рішення щодо нього буде ухвалене у двох читаннях.
Остаточне рішення із цього питання Сейм ухвалить 30 жовтня.
Водночас Рада іноземних інвесторів Латвії (FICIL) звернулася до Комітету з питань закордонних справ Сейму, висловивши занепокоєння. Там наголосили, що такий крок може зашкодити репутації Латвії, інвестиційному клімату та соціально-економічному розвитку, а також мати правові та демографічні наслідки.
FICIL закликала провести комплексне дослідження та оцінку впливу перед ухваленням будь-якого рішення.
Водночас президент Латвії Едгарс Рінкевичс після зустрічі з премʼєр-міністром Евікою Сіліною дав стриману відповідь на запитання Латвійського радіо про його план дій, якщо Сейм все-таки вирішить вийти зі Стамбульської конвенції.
«Я дуже сподіваюся, що ця дискусія буде раціональною. Будуть оцінені як міжнародні аспекти, так і аспекти зовнішньої політики, а також юридичні аспекти та аспекти запобігання насильству. Якщо Сейм проголосує за законопроєкт і ухвалить його, і законопроєкт потрапить на мій стіл, то, відповідно до Конституції, я оціню законопроєкт, а потім вирішу, і ви про це дізнаєтесь», — сказав Рінкевичс.
Він зазначив, що «не хотів би втручатися» в дискусію, яка зараз триває в Сеймі, і не буде цього робити, поки Сейм не ухвалить рішення.
- У липні 2022 року Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції і стала 36-ю державою, яка це зробила. А в червні 2023 року ратифікував Стамбульську конвенцію і Євросоюз.
- У Стамбульській конвенції з протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству йдеться про два види насильства: проти жінок і домашнє. Перше включає будь-яке фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, переслідування чи домагання, зокрема на роботі. Домашнє насильство — це все, що відбувається між партнерами чи членами однієї родини без чиєїсь із них згоди (наприклад, примус до сексу, шлюбу, аборту, обрізання, стерилізації). Кривдники нестимуть кримінальну відповідальність за будь-який вид насильства. Покарання буде жорстокішим, якщо потерпілі є родичами чи партнерами або якщо свідком насильства стала дитина.