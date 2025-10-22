Тайвань запускає ініціативу «дипломатія дронів» для підтримки союзників, зокрема від агресії РФ
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Тайвань розпочинає нову ініціативу під назвою «дипломатія дронів», у межах якої постачатиме безпілотники своїм дипломатичним союзникам для цивільного використання, а також європейським країнам-однодумцям, які стикаються з військовими загрозами з боку Росії.
Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Чарлі Чіанг під час форуму ЄС — Тайвань з питань технологій та експорту дронів, пише CNA.
За його словами, Тайвань має намір надолужити відставання в розвитку дронової галузі. Для цього уряд планує до 2027 року закупити близько 50 тисяч військових дронів у місцевих виробників та збільшити їх експорт.
Вні також додав, що МЗС створить спеціальну «робочу групу з дрон-дипломатії», яка діятиме в два етапи.
На першому етапі Тайвань постачатиме дрони своїм дипломатичним союзникам для використання в сільському господарстві, логістиці, запобіганні катастроф, охороні узбережжя, медицині та моніторингу інфраструктури.
На другому етапі дрони постачатимуть партнерам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема Японії та Філіппінам, а також країнам Центральної та Східної Європи, які загрожені з боку Росії — серед них Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія та Німеччина.
«Попит у Європі буде переважно військовим — для оборони територій, що перебувають під загрозою Росії», — зазначив Чіанг.
Робоча група вивчатиме потреби партнерів і передаватиме їх Міністерству економіки Тайваню, яке шукатиме місцевих виробників для постачання дронів за кордон. Терміни запуску проєкту поки не визначено, але MOFA планує узгодити деталі з MOEA на зустрічі наступного тижня.
- Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зростає на тлі погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю.
- За даними Міноборони Тайваню, китайські військові літаки щомісяця понад 245 разів входять у зону ППО Тайваню — ще п’ять років тому таких «візитів» було щонайбільше 10. Крім того, щомісяця фіксують приблизно 120 перетинів середньої лінії в Тайванській протоці Довідка
- Це умовна лінія, що проходить посередині протоки між Китаєм і Тайванем. Вона не має офіційного статусу як морський кордон, але її часто використовують як неформальну межу між територіальним контролем Китаю й Тайваню., що фактично знищує цю неофіційну межу.
- У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.