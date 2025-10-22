Комітет міністрів Ради Європи підтримав створення міжнародної комісії з компенсацій Україні. Для чого вона
Ірина Перепечко
-
Комітет міністрів Ради Європи 22 жовтня попередньо ухвалив Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Це другий елемент міжнародного механізму компенсацій для жертв російської агресії, який охоплюватиме вимоги українських громадян та підприємств. Першим етапом вважають Реєстр збитків, який вже отримав понад 60 тисяч заяв від постраждалих.
Новий інструмент дозволить не лише Україні як державі, але й фізичним та юридичним особам подавати позови щодо шкоди, завданої агресією РФ.
Україна очікує, що його схвалять у Гаазі 15—16 грудня.
- Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 1 жовтня також одностайно підтримала проєкт конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України та відшкодування збитків через агресію РФ. Висновок ПАРЄ закріпив, що Росія має понести всі юридичні наслідки своїх міжнародно-протиправних дій проти України (агресія, порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини).
- У квітні 2024 року запустили Міжнародний реєстр збитків. Його створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада.
- Країни мають створити Компенсаційну комісію, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.
- В Україні також діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а люди мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з реєстру від держави.