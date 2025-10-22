Новини

РФ атакувала Україну 28 ракетами та понад 400 дронами. Як спрацювала ППО

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

У ніч на 22 жовтня російська армія атакувала обʼєкти критичної інфраструктури України дронами та ракетами різного типу. Усього росіяни запустили 28 ракет та 405 безпілотників.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком удару була Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.

Цього разу РФ атакувала Україну такою зброєю:

Станом на 12:30 українська ППО знешкодила 349 повітряних цілей:

Проте 12 ракет та 55 ударних БпЛА влучили у 26 місцях. Ще в 19 впали уламки. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей, їх локаційно втрачено.