Колишній президент Франції Саркозі з 21 жовтня відбуватиме свій п’ятирічний термін увʼязнення

Новини

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі у вівторок, 21 жовтня, відправиться до в’язниці, де відбуватиме свій п’ятирічний термін ув’язнення. Суд визнав його винним у злочинній змові, пов’язаній зі спробами отримати фінансування виборчої кампанії від режиму Муаммара Каддафі.

Про це повідомляє Reuters.

Саркозі cтане першим колишнім президентом Франції, що реально опиниться за ґратами.

Його утримуватимуть у знаменитій в’язниці La Santé, розташованій у центрі Парижу. Там свого часу сиділи Карлос Шакал і Мануель Нор’єга. Наразі невідомо, чи перебуватиме експрезидент у звичайній камері, чи в окремому «VIP-крилі» для так званих «вразливих осіб» — колишніх політиків і чиновників.

У «VIP-крилі» в’язні утримуються в одиночних камерах площею близько 9 квадратних метрів і виходять на прогулянку наодинці. За словами профспілки тюремних наглядачів, умови там «не кращі, ніж у звичайних камерах».

Напередодні Саркозі заявив, що не боїться тюрми й планує використати цей час для написання книги.

Справи Ніколя Саркозі

Паралельно Саркасі судили у ще одній справі. Йому інкримінували спробу отримати секретну інформацію від ексгенпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера у справі про нелегальне фінансування його виборчої кампанії 2007 року співвласницею французької косметичної компанії LʼOreal Ліліан Беттанкур.

В обмін на інформацію Азіберу пропонували «бажану посаду» в Монако. Головними доказами у справі стали записи телефонних розмов Саркозі та його адвоката.

У грудні 2024 року Саркозі остаточно визнали винним у торгівлі впливом і корупції та засудили до позбавлення волі терміном на три роки, з них два умовно, а рік — домашній арешт з носінням електронного браслета.

У травні 2025 року Ніколя Саркозі умовно-достроково звільнили і зняли з нього електронний браслет, який він носив із 7 лютого.

Саркозі зараз використовує свій останній законний спосіб захиститися — подав скаргу до Європейського суду з прав людини, щоб оскаржити обвинувальний вирок.

Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року.

У вересні 2021 року Саркозі визнали винним у махінаціях, повʼязаних із фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. За версією слідства, команда Саркозі витратила на виборчу кампанію €43 мільйони — майже вдвічі більше за дозволену суму.