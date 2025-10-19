Росіяни вдарили по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині, коли під землею були майже 200 гірників

Новини

ДТЕК

Увечері 19 жовтня Росія масовано атакувала вугільну шахту ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

«Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці», — заявили у компанії.

Там додають, що під час атаки під землею перебували 192 співробітники шахти. Наразі їх дістають на поверхню.

Це вже четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.