«Добре, що Трамп не сказав ні». Зеленський висловив сподівання стосовно передачі Україні ракет Tomahawk

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп все ж надасть Україні ракети Tomahawk.

В інтервʼю телеканалу NBC News Зеленський визнав, що не отримав бажаного, але це ще може статися.

«Добре, що президент Трамп не сказав ні, але сьогодні не сказав і так», — пояснив глава держави.

Крім того, Зеленський вважає, що лідер Кремля Володимир Путін боїться, що США нададуть Україні ці ракети і вона їх застосує.

Телеканал нагадав, що Путін справді нещодавно заявляв, що надання Україні Tomahawk стане «якісно новим етапом ескалації».