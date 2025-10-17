Суд залишив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова під вартою

Новини

Печерський районний суд Києва залишив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова під вартою до 15 грудня поточного року без права внесення застави. Його звинувачують у незаконному веденні бізнесу в Росії.

Про це повідомляє «Суспільне».

Також вранці суд залишив під вартою його батька Сентября Магамедрасулова до 15 грудня без можливості внесення застави.