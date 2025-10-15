Китайські митники конфіскували 60 тисяч мап. На них «неправильно» позначили Тайвань

Новини

Китайські митники у східній провінції Шаньдун вилучили 60 тисяч мап, на яких «неправильно позначили провінцію Тайвань». КНР вважає острів частиною своєї території.

Про це пише BBC.

«Проблемні» карти, призначені для експорту, не можуть бути продані, оскільки вони «ставлять під загрозу національну єдність, суверенітет та територіальну цілісність Китаю», — йдеться у повідомленні митниці.

Карти є делікатною темою для Китаю та його суперників у боротьбі за рифи, острови та скелі у Південнокитайському морі. Митна служба Китаю заявила, що на вилучених мапах також відсутня лінія з девʼяти пунктирів, яка розмежовує претензії Пекіну майже на все Південнокитайське море. У 2023 році фільм «Барбі» заборонили у Вʼєтнамі нібито через зображення цієї лінії. Також митниця повідомила, що на картах не позначений морський кордон між Китаєм та Японією.

У заяві митниці не вказано, де мали продавати вилучені карти. Конфіскація «проблемних карт» китайськими митниками не є рідкістю, хоча кількість карт, вилучених у Шаньдуні, значно перевищує попередні вилучення. Товари, які не проходять митний огляд, знищують.

У березні митники в аеропорту Циндао вилучили партію зі 143 морських карт, які містили «очевидні помилки» в національних кордонах. У серпні митники провінції Хебей вилучили дві «проблемні карти», які, серед іншого, містили «неправильне зображення» тибетського кордону.