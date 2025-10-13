ХАМАС звільнив перших ізраїльських заручників у межах домовленості про припинення вогню

Новини

The Times of Israel

Палестинське угруповання ХАМАС передало перших сімох ізраїльських заручників представникам Червоного Хреста.

Про це пише The Times of Israel.

До цієї сімки входять Галі та Зів Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омрі Міран, Ейтан Мор та Гай Гільбоа-Даллал.

Раніше ХАМАС опублікував імена 20 живих заручників, яких планують звільнити сьогодні у межах домовленості про припинення вогню у Газі.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників, однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 7 серпня заявив, що країна має намір узяти під контроль усю прибережну територію. У середині серпня ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземний наступ на місто Газа, туди зайшли танки.

Від березня і до жовтня США та посередники намагалися врегулювати війну. Було кілька раундів перемовин, але сторони не змогли домовитись.

8 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу його мирного плану. Наступного дня уряд Ізраїлю схвалив цю угоду.