Rheinmetall надасть Україні системи ППО на сотні мільйонів євро — їх профінансують коштом заморожених активів РФ

Оборонний концерн Rheinmetall надасть Україні додаткові системи ППО Skyranger 35, змонтовані на шасі бойової машини Leopard 1. Вартість контракту сягає сотень мільйонів євро.

Про це йдеться в заяві компанії.

Профінансує допомогу одна з держав-членів ЄС за рахунок доходів від заморожених російських активів. Системи виробить та інтегрує підрозділ Rheinmetall Italia SpA на головному підприємстві компанії в Римі.

Skyranger 35 — це мобільна зенітна установка на шасі танка Leopard 1, яка стріляє гарматою калібру 35 мм зі швидкістю до тисячі пострілів за хвилину на відстань до 4 кілометрів. Її боєприпаси можуть вибухати в повітрі, щоб знищувати літаки, гвинтокрили та дрони, а в майбутньому систему можна оснастити керованими ракетами для ще більшої ефективності.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Єврокомісія 29 серпня почала розробляти механізм, за яким зможе перевести майже €200 мільярдів заморожених активів РФ. ЄС розглядає можливість того, щоб перевести активи у «спеціальний цільовий холдинг», який підтримають країни G7. €18 мільярдів від ЄС повністю виплатять вже до кінця року — саме тому знову шукають нове рішення стосовно заморожених російських активів.

Уряд Великої Британії 4 вересня спрямував мільярд фунтів із доходів від заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.