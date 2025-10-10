Трамп запропонував виключити Іспанію з НАТО через низькі військові витрати

Новини

Президент США Дональд Трамп запропонував НАТО розглянути можливість виключення Іспанії зі складу Альянсу через суперечку про те, що країна «відстає» у військових витратах.

Про це він сказав на зустрічі з президентом Фінляндії Александером Стуббом у Білому домі, повідомляє Reuters.

«Ви повинні почати розмовляти з Іспанією... Ви повинні зателефонувати їм і зʼясувати, чому вони так відстають. У них немає виправдання, щоб цього не робити, але нічого страшного. Можливо, вам слід відверто вигнати їх з НАТО», — сказав Трамп.

В уряді Іспанії у відповідь заявили, що країна залишається відданою Альянсу та відповідає його стандартам боєздатності.

Збільшення витрат на оборону в НАТО

Президент США Дональд Трамп неодноразово вимагав у європейських лідерів вкладати більше грошей в НАТО. Раніше він говорив, що «заохочуватиме» Росію «робити все що завгодно» з країнами-членами НАТО, які не виконали своїх фінансових зобовʼязань перед Альянсом.

19 червня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес написав генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, що виступатиме проти плану з підвищення цільового показника витрат на оборону до 5%, заявивши, що це «несумісно з соціальною державою і баченням світу» країни.

За планом, який розробив Рютте, союзники мають зобовʼязатися витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати до 2032 року та додаткові 1,5% — на повʼязані витрати, зокрема у сфері кібербезпеки та інфраструктури, суміжної з обороною.

Це закріпили Гаазькою декларацією на саміті НАТО 25 червня.