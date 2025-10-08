Ізраїль перехопив флотилію, що йшла з гумподомогою до Гази, — вдруге за останні дні

Новини

Freedom Flotiliia Coalition / Facebook

Групу суден Freedom Flotilla Coalition, що намагалися доставити допомогу до сектора Гази, 8 жовтня перехопили ізраїльські війська в міжнародних водах. Це вже друге таке перехоплення за останній тиждень.

Про це пише Reuters.

«Чергова марна спроба порушити законну морську блокаду та ввійти в зону бойових дій закінчилася нічим. Судна та пасажирів перевели до ізраїльського порту. Усі пасажири перебувають у безпеці та здорові. Очікується, що пасажирів негайно депортують», — повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

У флотилії заявили, що ізраїльські військові незаконно перехопили судна в міжнародних водах за 220 км від берега, де не мають юридичної юрисдикції.

«Джерела наразі вказують на те, що неозброєний екіпаж на борту, включно з лікарями, журналістами й обраними посадовцями, викрали, як і життєво важливу допомогу на понад $110 тисяч у вигляді ліків, апаратури для дихання та продуктів харчування, призначених для голодуючих лікарень Гази. Їхнє місцезнаходження залишається невідомим», — йдеться в повідомленні.

Що передувало

У червні Грета Тунберг разом з 11 іншими активістами вирушила на вітрильному судні Madleen до узбережжя Гази з метою «прорвати ізраїльську облогу». Судно, кероване активістською групою Freedom Flotilla Coalition, вийшло із сицилійського порту Катанія, що на півдні Італії.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац тоді доручив військовим не допустити до сектора Гази корабель зі шведською екозахисницею. Згодом ВМС Ізраїлю затримали човен та відбуксирували його, а вже 10 червня Тунберг зі ще трьома активістами депортували з Ізраїлю.

31 серпня флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, серед яких була Тунберг, знову вирушила з Барселони до Гази, щоб повторно «прорвати облогу». 1 вересня вона повернулася через шторм, але згодом місію відновили.

Israel Foreign Ministry / X

2 жовтня Ізраїль перехопив флотилію. Ізраїльські чиновники заявили, що місія не є гуманітарною, а має провокаційний характер. 6 жовтня Грету Тунберг разом з іншими активістами депортували з Ізраїлю.