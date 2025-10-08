Бельгійський виробник засобів ППО заявляє про збільшення кількості невідомих дронів над своїми обʼєктами

Новини

Одна з найбільших європейських компаній із виробництва засобів протиповітряної оборони Thales Belgium повідомила, що над її обʼєктами дедалі частіше літають невідомі дрони.

Про це повідомляє Politico.

Директор компанії Ален Кеврен розповів, що кількість дронів зросла за останні кілька місяців. Найбільше їх помічають над заводом Évegnée Fort у Льєжі, де збирають і зберігають вибухівку для 70-міліметрових ракет.

У Thales попереджають, що зростання кількості невідомих безпілотників загрожує безпеці виробництва і працівників. Компанія вже встановила системи виявлення дронів, але за чинним законодавством не може застосовувати глушники сигналу чи інші засоби, щоб їх знешкоджувати.

«Ми не маємо юридичного права втручатися, навіть якщо дрони пролітають безпосередньо над нашими обʼєктами», — зазначив Кеврен.

Thales зараз стрімко нарощує виробництво своїх ракет FZ275, які можна використовувати для знищення дронів. Більшість із них відправляють в Україну. Компанія хоче, щоб уряд визначив чіткі правила, як діяти у випадку появи безпілотників над стратегічними обʼєктами.

«Процес потрібно уточнити. Це ситуація, з якою нам усім доведеться мати справу», — наголосив директор компанії.