Макрон дав премʼєру Франції, який подав у відставку, дві доби на фінальні переговори для виходу з кризи

Новини

Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон доручив премʼєр-міністру Себастьяну Лекорню, який оголосив про відставку, протягом наступних двох діб провести переговори з політичними партіями, аби спробувати знайти вихід з кризи.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

Макрон дав завдання Лекорню до вечора 8 жовтня провести фінальні переговори, щоб узгодити «платформу для дій і стабільності в країні».

Наразі незрозуміло, що саме буде робити Лекорню. Проте конституція Франції дозволяє Макрону призначити його премʼєр-міністром знову, якщо той сам цього забажає.

Лекорню очолював уряд Франції менш ніж місяць — з 9 вересня. Вже 6 жовтня він подав у відставку. Її прийняв президент Макрон.

Що передувало

Після парламентських виборів у червні — липні 2024 року Національна асамблея була розділена на три основні блоки: ліву коаліцію, відому як «Новий народний фронт», центристських союзників президента Емманюеля Макрона і ультраправу партію «Національне обʼєднання». Жоден з блоків не отримав абсолютної більшості.

У вересні Макрон попросив тодішнього премʼєра Мішеля Барньє сформувати уряд, в якому домінуватимуть республіканці та центристи. Барньє до останнього вів переговори з «Національним обʼєднанням» і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Однак французькі ультраправі назвали їх недостатніми.

Опозиція ініціювала голосування за вотум недовіри уряду Барньє після того, як він вирішив провести законопроєкт про бюджет соціального страхування на 2025 рік (який передбачав значну економію бюджету, зокрема підвищенням податків) в обхід голосування депутатів. Опозиційні сили були незгодні з цим законопроєктом.

Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, 4 грудня проголосувала за вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє. 23 грудня у Франції утворили новий уряд, який очолив Франсуа Байру.

Наприкінці літа 2025 року Байру подав пропозицію парламенту проголосувати за вотум довіри, щоб вийти з багатомісячного глухого кута щодо його бюджету жорсткої економії. Національні збори Франції ввечері 8 вересня провалили вотум довіри уряду. Франсуа Байру став першим премʼєр-міністром в історії сучасної Франції, який залишив посаду через провал вотуму довіри, а не підтримку вотуму недовіри.