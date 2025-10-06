Ізраїль депортував Грету Тунберг і 170 активістів, які планували прорвати блокаду Гази

Новини

Ізраїль вдруге депортував шведську активістку Грету Тунберг і ще 170 учасників флотилії Global Sumud — коаліції з близько 40 суден, що перевозили гуманітарну допомогу та планували прорвати ізраїльську морську блокаду сектора Гази.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Активістів депортують до Греції та Словаччини. У МЗС кажуть, що всі вони є громадянами Франції, Німеччини, Великої Британії, США та інших країн.

В ізраїльському відомстві назвали активістів «провокаторами» і «учасниками PR-акції», але наголосили, що всі їхні права «були і будуть повністю дотримані».

Там також додали, що єдиний інцидент насильства був пов’язаний із провокатором, який начебто вкусив співробітницю медичної служби в’язниці Кеціот.

Проте раніше Грета Тунберг повідомила шведським посадовцям, що страждає від жорстокого поводження, перебуваючи під вартою в Ізраїлі, — там вона опинилась після того, як намагалась провезти гуманітарну допомогу до сектора Гази.

Що передувало

У червні Грета Тунберг разом з 11 іншими активістами вирушила на вітрильному судні Madleen до узбережжя Гази з метою «прорвати ізраїльську облогу». Судно, кероване активістською групою Freedom Flotilla Coalition, вийшло із сицилійського порту Катанія, що на півдні Італії.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац тоді доручив військовим не допустити до сектора Гази корабель зі шведською екозахисницею. Згодом ВМС Ізраїлю затримали човен та відбуксирували його, а вже 10 червня Тунберг зі ще трьома активістами депортували з Ізраїлю.

31 серпня флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, серед яких була Тунберг, знову вирушила з Барселони до Гази, щоб повторно «прорвати облогу». 1 вересня вона повернулася через шторм, але згодом місію відновили.

2 жовтня Ізраїль перехопив флотилію. Ізраїльські чиновники заявили, що місія не є гуманітарною, а має провокаційний характер.