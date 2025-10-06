Словаччина передасть Україні машини для розмінування Bozena і готує новий пакет допомоги

Новини

Словаччина в межах 14-го пакета допомоги передала Україні обладнання й техніку нелетального призначення, зокрема пʼять машин для розмінування.

Про це заявив віцепремʼєр-міністр — міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк, пише Інтерфакс-Україна, та підтвердив голова Міноборони України Денис Шмигаль.

Меморандум щодо нового пакета військової підтримки міністри підписали на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві 6 жовтня.

Так, Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації.

Шмигаль додав, що Словаччина вже працює над новим, п’ятнадцятим пакетом підтримки для України.