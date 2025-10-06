Словаччина передасть Україні машини для розмінування Bozena і готує новий пакет допомоги
- Світлана Кравченко
-
Словаччина в межах 14-го пакета допомоги передала Україні обладнання й техніку нелетального призначення, зокрема пʼять машин для розмінування.
Про це заявив віцепремʼєр-міністр — міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк, пише Інтерфакс-Україна, та підтвердив голова Міноборони України Денис Шмигаль.
Меморандум щодо нового пакета військової підтримки міністри підписали на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві 6 жовтня.
Так, Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації.
Шмигаль додав, що Словаччина вже працює над новим, п’ятнадцятим пакетом підтримки для України.
- Це перша оголошена допомога Україні, відтоді як наприкінці жовтня 2023 року новим премʼєром Словаччини став Роберт Фіцо від проросійської партії Smer. Після цього країна оголосила, що не надаватиме Україні військової допомоги.
- Загалом з лютого 2022 року Словаччина надала Україні 13 пакетів військової допомоги. Але в листопаді 2023 року уряд Фіцо відхилив 14-й пакет на понад €40 мільйонів, обмеживши подальшу допомогу гуманітарною.
- Роберт Фіцо заявляв, що «єдиний спосіб припинити війну Росії проти України — це віддати частину території України загарбникам». Також він виступав категорично проти вступу України в НАТО. Крім того, нещодавно Словаччина заблокувала введення наступного, 19-го санкційного пакета Євросоюзу проти Росії.