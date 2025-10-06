У Мінʼюсті розповіли, на якому зараз етапі справа Тандира в ЄСПЛ — суддя оскаржує своє утримання в СІЗО

Новини

«Бабель»

Європейський суд з прав людини поки не почав розгляду по суті справи судді Олексія Тандира, який поскаржився на начебто безпідставне утримання в СІЗО.

Про це йдеться у відповіді Мінʼюсту на запит «Бабеля».

У міністерстві нагадали, що Тандир скаржився на порушення пунктів 3, 4 та 5 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У цих статтях йдеться про право на «розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження» та про відшкодування у разі, якщо затримання чи арешт були незаконними.

24 липня цього року уряд України надіслав Європейському суду свої зауваження у справі. У суді підтвердили, що отримали ці зауваження та направили їх Тандиру — він мав надати свої коментарі до 22 вересня, аби суд розпочав розгляд справи.

Однак станом на 30 вересня український Мінʼюст не отримував від Європейського суду інформації про надання Тандиром його коментарів.

Справа Тандира

26 травня 2023 року вже колишній голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до настання комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.

Після аварії Тандира затримали і відправили до СІЗО. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану спʼяніння на момент ДТП.

«Бабель» дізнався, що в грудні 2023 року Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця. 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що були на його банківському рахунку. В арешті квартири й паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.

У серпні 2024 року Тандира звільнили з посади судді.