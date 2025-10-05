Переговори Ізраїлю та ХАМАС розпочнуться 6 жовтня. Медіа пишуть, що ХАМАС згоден передати зброю під міжнародним контролем

Новини

У понеділок, 6 жовтня, Ізраїль та пропалестинське угруповання ХАМАС проведуть переговори щодо мирного плану, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Bloomberg.

Переговори пройдуть в Єгипті. Палестинську делегацію очолить лідер політичного крила угруповання Халіль аль Хайя, якого Ізраїль намагався вбити під час атаки на столицю Катару у вересні, але той вижив. Ізраїльську делегацію очолить Рон Дермер, міністр стратегічних справ і близький помічник премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Від США візьмуть участь спецпредставник Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер — старший радник і зять американського президента.

Нетаньягу каже, що обмін ізраїльськими заручниками та палестинськими вʼязнями має відбутись негайно після досягнення угоди, тоді як роззброєння ХАМАС — на другому етапі.

Джерела Al Arabiya/Al Hadath у ХАМАС кажуть, що угруповання отримало американські гарантії через Катар, які передбачають виведення ізраїльських військ із сектора Гази.

Співрозмовник також підтвердив, що ХАМАС погодився передати зброю палестино-єгипетському органу під міжнародним наглядом і поінформував Сполучені Штати про свою згоду на це.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази та почав там масштабні операції.

7 серпня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має намір узяти під контроль усю прибережну територію. У середині серпня ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Наслідком бойових дій стала гуманітарна криза в секторі Гази. Наприкінці серпня ООН вперше офіційно підтвердила повномасштабний голод у регіоні — з ним зіткнулося понад пів мільйона людей.

Ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземний наступ на місто Газа, туди зайшли танки.