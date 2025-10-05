Суд тимчасово заборонив адміністрації Трампа розгортати війська в Портленді

Новини

Getty Images / «Бабель»

Федеральна суддя в Орегоні тимчасово заблокувала рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про розгортання Національної гвардії в Портленді.

Про це пишуть Politico та Associated Press.

Суддя окружного суду США Карін Імергут, призначена Трампом під час його першого терміну, видала наказ про тимчасову заборону, очікуючи подальших слухань у справі.

Вона зазначила, що відносно невеликі протести проти Імміграційної та митної служби (ICE), які відбувалися в місті, не виправдовують застосування федеральних сил, а дозвіл на їхнє розгортання може зашкодити суверенітету штату Орегон.

Імергут зазначила, що протести проти ICE зросли в червні, але здебільшого вщухли після 25 червня. Вона повідомила, що до кінця вересня в цих протестах зазвичай брали участь 20 або менше людей. Навіть коли деякі з них ставали масовішими, вони добре контролювалися місцевою поліцією.

Адміністрація Трампа заявила, що буде оскаржувати рішення в апеляції.

Що передувало

Трамп розгортав або погрожував розгорнути війська в кількох американських містах, особливо тих, якими керують демократи, зокрема у Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Чикаго та Мемфісі.

Хоча федеральний закон забороняє використання військових для забезпечення правопорядку всередині країни, президент США має повноваження розгортати війська для захисту федеральної власності та персоналу, якщо він визначить, що громадянські заворушення межують із повстанням проти уряду Сполучених Штатів, або якщо це перешкоджає федеральній владі виконувати закон.