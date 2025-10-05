The Guardian: Грета Тунберг поскаржилась на жорстоке поводження під вартою в Ізраїлі. МЗС країни звинувачення відкидає

Новини

Israel Foreign Ministry / X

Екологічна активістка Грета Тунберг повідомила шведським посадовцям, що страждає від жорстокого поводження, перебуваючи під вартою в Ізраїлі — там вона опинилась після того, як намагалась провезти гуманітарну допомогу до сектору Гази.

Про це йдеться в листуванні, з яким ознайомились журналісти The Guardian.

В електронному листі, який шведське МЗС надіслало людям, близьким до Тунберг, чиновник, що відвідав активістку у в’язниці, зазначив, що її утримували в камері, зараженій клопами, з нестачею їжі та води.

«Посольство змогло зустрітися з Гретою. Вона повідомила про зневоднення. Їй давали недостатньо і води, і їжі. Також вона сказала, що в неї з’явилися висипи, які, на її думку, спричинили клопи. Вона розповіла про жорстке поводження і сказала, що змушена була довго сидіти на твердих поверхнях», — йдеться в листі.

У тому ж листі переповідалися свідчення ще одного із затриманих активістів. Він повідомив, що ізраїльські військові нібито фотографували Тунберг, змушуючи її тримати прапори. Які саме це були прапори — не уточнювалось.

Ці свідчення підтвердили щонайменше двоє інших членів флотилії, яких ізраїльські сили також затримали, а згодом відпустили в суботу, 4 жовтня.

«Вони тягнули маленьку Грету за волосся на наших очах, били її й змушували цілувати ізраїльський прапор. Вони зробили з нею все можливе, щоб інші боялися», — розповів турецький активіст, учасник флотилії Sumud Ерсін Челік агентству Anadolu.

Журналіст Лоренцо Д’Агостіно, ще один учасник флотилії, після повернення до Стамбулу сказав, що Тунберг «загорнули в ізраїльський прапор і виставили як трофей».

Ізраїльська влада заперечує звинувачення, стверджуючи, що всім затриманим надали їжу, воду, доступ до медичної та юридичної допомоги, а їхні права були дотримані. У МЗС назвали всі звинувачення «суцільною брехнею».

Тунберг входила до складу 437 активістів, парламентарів і юристів, які брали участь у флотилії Global Sumud — коаліції з близько 40 суден, що перевозили гуманітарну допомогу та планували прорвати ізраїльську морську блокаду сектора Гази.

Що передувало

У червні Грета Тунберг разом з 11 іншими активістами вирушила на вітрильному судні Madleen до узбережжя Гази з метою «прорвати ізраїльську облогу». Судно, кероване активістською групою Freedom Flotilla Coalition, вийшло із сицилійського порту Катанія, що на півдні Італії.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац тоді доручив військовим не допустити до сектора Гази корабель зі шведською екозахисницею. Згодом ВМС Ізраїлю затримали човен та відбуксирували його, а вже 10 червня Тунберг зі ще трьома активістами депортували з Ізраїлю.

31 серпня флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, серед яких була Тунберг, знову вирушила з Барселони до Гази, щоб повторно «прорвати облогу». 1 вересня вона повернулася через шторм, але згодом місію відновили.