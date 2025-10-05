Путін заявив, що передача Україні ракет Tomahawk може зруйнувати відносини між США та Росією
- Світлана Кравченко
Російський диктатор Володимир Путін пригрозив США «руйнуванням відносин» у разі передачі Україні американських далекобійних ракет Tomahawk.
Про це він сказав в інтервʼю пропагандисту Павлу Зарубіну.
«Були питання, повʼязані з обговоренням проблем із постачанням нових систем зброї, у тому числі далекобійних систем високої точності — це Tomahawk тощо. Я вже сказав, що це призведе до руйнування наших відносин, принаймні позитивних тенденцій, що намітилися в цих відносинах», — сказав Путін.
Він наголосив, що каже те, що думає. Проте що буде надалі, за словами очільника Кремля, залежить не тільки від Росії.
- Наприкінці вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Вашингтон обговорює потенційну передачу Україні ракет Tomahawk, про які Володимир Зеленський просив Трампа особисто. Однак остаточне рішення залишається за президентом США.
- Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог 29 вересня підтвердив, що Трамп дозволив далекобійні удари по цілях на російській території.
- Проте Reuters пише, що адміністрація Трампа навряд чи зможе передати Україні далекобійні ракети Tomahawk, оскільки наявні запаси вже задіяні для ВМС США та інших потреб.