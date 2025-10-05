Путін заявив, що передача Україні ракет Tomahawk може зруйнувати відносини між США та Росією

Новини

Getty Images / «Бабель»

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив США «руйнуванням відносин» у разі передачі Україні американських далекобійних ракет Tomahawk.

Про це він сказав в інтервʼю пропагандисту Павлу Зарубіну.

«Були питання, повʼязані з обговоренням проблем із постачанням нових систем зброї, у тому числі далекобійних систем високої точності — це Tomahawk тощо. Я вже сказав, що це призведе до руйнування наших відносин, принаймні позитивних тенденцій, що намітилися в цих відносинах», — сказав Путін.

Він наголосив, що каже те, що думає. Проте що буде надалі, за словами очільника Кремля, залежить не тільки від Росії.