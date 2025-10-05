У Польщі знайшли уламки невідомого об’єкта, схожого на дрон
- Світлана Кравченко
Увечері 4 жовтня у Мазовецькому воєводстві Польщі виявили уламки невідомого об’єкта, схожого на безпілотник.
Про це інформує польське медіа RMF24 із посиланням на заяву поліції.
Залишки обʼєкта знайшов місцевий житель у полі біля села Заремби Вархоли Островського повіту. Поруч розташований порожній будинок.
Співробітники поліції забезпечили охорону знайденого обʼєкта. Вони поінформували військову жандармерію та прокуратуру.
- 10 вересня Росія атакувала Польщу дронами, що стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору.
- 21 вересня у трьох населених пунктах Польщі — Стромець, Водине і Сульмичі — знайшли нові уламки російських дронів.