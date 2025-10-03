Україна готує нові дозволи на пошук і ексгумацію жертв Волинської трагедії

Новини

Найближчим часом Україна надасть нові дозволи на проведення пошуково-ексгумаційних робіт у Львівській та Рівненській областях.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в коментарі Укрінформу.

Зокрема, дозволити ексгумації можуть у Гуті Пеняцькій на Львівщині та в Углах у Рівненській області. Це може відбутися вже найближчими тижнями.

Боднар також зазначив, що пошуки тіл загиблих солдатів УПА в селі Юречкове Підкарпатського воєводства Польщі можуть тривати до трьох тижнів.

За словами дипломата, польська сторона забезпечила весь комплекс дій, необхідних для проведення робіт. До процесу залучені Інститут національної памʼяті Польщі, місцева влада, поліція та інші відповідні служби.

30 вересня українська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі. Вона досліджує територію посеред лісу в Карпатах у селі Юречкова. Там можуть бути поховані до 18 бійців Української повстанської армії, які загинули в бою з польською Армією Людовою в 1947 році.

Відносини Польщі та України в контексті ексгумацій

Після того як Україна здобула незалежність, питання Волинської трагедії неодноразово порушували політики обох країн. Україна та Польща проводили спільні заходи для вшанування жертв і намагалися знайти точки порозуміння. Однак після того як Польща у 2016 році визнала Волинську трагедію геноцидом, дискусії загострилися.

У відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015—2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943—1945 роках бійцями УПА.

У грудні 2020 року очільники Українського інституту національної памʼяті та Інституту національної памʼяті Республіки Польща домовились провести консультації, щоб врегулювати проблемні питання. Так напрацювали проєкт регламенту групи з їхнього вирішення, але Польща його досі не погодила.

У червні 2022 року міністерства культури України та Польщі підписали Меморандум про співробітництво у сфері національної памʼяті. Він передбачав розшук, ексгумацію і поховання жертв. Меморандум мав набути чинності після припинення воєнного стану на території України. Але Польща під час повномасштабного вторгнення Росії постійно порушує питання пошуку та ексгумації поховань поляків на території України.

У 2023 році Україна пішла назустріч Польщі й на території колишнього сільського цвинтаря села Садове Чортківського району Тернопільської області (колишнє село Пужники) провела спільні з поляками дослідження.

Водночас Польща не виконала запиту України на відновлення меморіальної таблички на похованні воїнів УПА на горі Монастир. Питання про її відновлення в первинному вигляді, із зазначенням імен похованих у цій братській могилі, порушували на найвищому рівні — президентів України та Польщі.