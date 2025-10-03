Reuters: Поставки Україні ракет Tomahawk малоймовірні — адміністрація Трампа розглядає інші варіанти

Новини

UK Defence Journal

Адміністрація президента США Дональда Трампа навряд чи зможе передати Україні далекобійні ракети Tomahawk, оскільки наявні запаси вже задіяні для ВМС США та інших потреб.

Про це агентству Reuters сказали один американський чиновник і три джерела.

Співрозмовники медіа, знайомі з підготовкою і постачанням ракет Tomahawk, поставили під сумнів можливість поставок цих крилатих ракет. Вони натякнули, що Києву можуть постачати інші варіанти з меншою дальністю.

Чиновник також сказав, що США могли б розглянути можливість дозволити європейським союзникам купувати іншу далекобійну зброю і постачати її Україні, але поставки Tomahawk малоймовірні.