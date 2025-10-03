Затриманий у Франції танкер відновив рейс. Його підозрювали в приналежності до тіньового флоту РФ і запуску дронів над Данією

Новини

MarineTraffic

Танкер Boracay з російського тіньового флоту, затриманий французьким військово-морським флотом, відновив свій шлях до Суецького каналу.

Про це свідчать дані морських трекінгових порталів Marine Traffic і Vesselfinder.

Нафтовий танкер Boracay (попередні назви — Pushpa та Kiwala), яке ходить під прапором Беніну й перебуває під санкціями ЄС, затримали біля берегів Франції наприкінці вересня. Кілька днів воно стояло на якорі біля Сен-Назеру.

Слідчі підозрювали його в приналежності до тіньового флоту Росії. За даними MarineTraffic, танкер із сирою нафтою вийшов з російського порту Приморськ 20 вересня. Він пройшов через Балтійське море та північніше Данії, перш ніж увійти до Північного моря та пройти на захід через Ла-Манш.

AFP писало, що це судно було біля берегів Данії з 22 по 25 вересня — саме тоді, коли над країною, зокрема і над її військовими обʼєктами, помічали невідомі дрони.