Ілон Маск став першою у світі людиною зі статками у $500 млрд

Новини

У середу, 1 жовтня, американський бізнесмен Ілон Маск став першою в історії людиною зі статками в пів трильйона доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Ще у грудні Маск став першим у світі бізнесменом зі статками у $400 млрд, а тепер перебуває на півдорозі до рівня трильйона доларів.

У середу акції однієї з компаній Маска Tesla зросли на 4% — це принесло йому додатково понад $9 мільярдів. Як пише Forbes, вартість акцій компанії майже подвоїлася відтоді, як Ілон Маск оголосив у квітні про свій відхід з посади очільника Департаменту ефективності державного управління (DOGE), щоб більше займатися Tesla.

Нині належні американському бізнесмену 12% акцій оцінюються у $191 мільярд.

Також Маск володіє приблизно 42% акцій космічної компанії SpaceX, що становить $168 мільярдів. Її оцінка зросла до $400 мільярдів з $350 мільярдів у грудні 2024 року.

Окрім того, Маск контролює близько 53% xAI Holding — компанії, заснованої у березні 2025 року та обʼєднаної із соцмережею X. Вартість холдингу становить $113 мільярдів, частка Маска — $60 мільярдів.

За прогнозами експертів, за нинішньої динаміки Маск може стати першим у світі трильйонером до березня 2033 року. Саме тоді має набути чинності один із його компенсаційних пакетів у Tesla на суму $1 трильйон.

Що передувало

Ілон Маск витратив сотні мільйонів на переобрання Трампа та очолював Департамент ефективності уряду (DOGE), що опікувався скороченням державних витрат. Однак у травні він заявив, що покидає державну службу.

Коли Трамп почав просувати свій «великий, прекрасний» законопроєкт, вони з Маском ще й публічно посварилися. На запитання в ефірі X, що саме змусило його перейти від любові до Трампа до нападок на нього, Маск відповів: «Збільшення дефіциту з і без того божевільних 2 трильйонів доларів за Байдена до 2,5 трильйона доларів. Це призведе до банкрутства країни». Трамп пригрозив припинити виплату мільярдів доларів субсидій, які компанії Маска отримують від федерального уряду.

А вже в липні Маск оголосив про створення Американської партії. Американська космічна компанія SpaceX у нових інвесторських документах зазначила, що її засновник Ілон Маск може знову активно долучитися до політичної діяльності у США.

Наприкінці серпня WSJ писало, що Маск поки що відклав плани щодо створення своєї політичної партії, яке анонсував раніше. Натомість він прагне підтримувати звʼязки з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і може підтримати його на виборах. Проте сам Маск це заперечує.