Медіа: Затриманий біля Франції танкер тіньового флоту РФ підозрюють у запуску дронів над Данією
- Ольга Березюк
Танкер тіньового флоту РФ, який затримали Військово-морські сили Франції, підозрюють у запуску дронів над Данією.
Про це пишуть французькі медіа AFP та M6 Info.
Мова про судно Boracay (попередні назви — Pushpa та Kiwala), яке плавало під прапором Беніну і знаходиться під санкціями ЄС.
AFP пише, що це судно перебувало біля берегів Данії з 22 по 25 вересня — саме тоді, коли над країною, зокрема і її військовими обʼєктами, помічали невідомі дрони. Зараз це судно уже кілька днів стоїть на якорі біля Сен-Назера на заході Франції.
Джерела AFP у війську кажуть, що судно взяли під контроль ще в суботу, 27 вересня. А джерела в уряді підтвердили, що на його борт піднялись французькі військові.
- У вересні в Європі почали фіксувати низку порушень повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово закривали головний аеропорт Копенгагену, їх також фіксували в Норвегії, Німеччині, біля бази ВМС Швеції та військових об’єктів Данії. У Німеччині після цього оголосили про створення Центру захисту від дронів.
- 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові розгорнуть місію в Данії для поширення досвіду протидії дронам.