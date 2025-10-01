Медіа: Швеція й Фінляндія вимагають використати заморожені активи РФ для допомоги Україні

Новини

Премʼєр-міністри Фінляндії та Швеції Петтері Орпо та Ульф Крістерссон закликали Єврокомісію використати заморожені російські активи для підтримки України.

Про це вони написали у спільному листі, поданому напередодні неформальних зустрічей ЄС у Копенгагені, передає видання Helsinki Times.

Орпо та Крістерссон заявили, що до 2027 року на підтримку України потрібно буде виділити близько 130 мільярдів євро.

План передбачає використання заморожених активів як застави для кредиту Україні, з відстрочкою до тих пір, поки РФ не виплатить репарації.

За даними видання, лист, який подали Фінляндія та Швеція, має на меті вплинути на дискусії щодо фінансування України, поставивши в центр дебатів саме знерухомлені російські кошти.

У документі стверджується, що зволікання з діями принесе стратегічні витрати. Крім того, міністри попередили, що без передбачуваного потоку фінансування військові та цивільні інституції України ризикують стати вразливими до збоїв.

Там не уточнюються терміни видачі запропонованої позики, але вказується, що роботу з підготовки до виплат «слід розпочати негайно».

Раніше повідомлялося, що британський уряд розглядає можливість фінансувати нову хвилю кредитів для України коштом в російських державних активів, які заморожені в країні.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.