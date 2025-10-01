Вбитому нардепу Андрію Парубію і ще трьом українцям присвоїли звання Герой України посмертно

Новини

Андрій Парубій / Facebook

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня підписав укази про присвоєння звання Герой України посмертно Андрію Парубію та ще трьом відомим українцям.

Укази оприлюднили на сайті президента.

«За визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, багаторічну політичну і громадську діяльність постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Парубію Андрію Володимировичу — народному депутату України (посмертно)», — йдеться у документі.

Детальніше про убивство українського політика читайте у новині нижче.

Андрій Парубій / Facebook

Крім того, звання Герой України (посмертно) отримали ще три українці:

Геннадій Афанасьєв — активіст громадянського спротиву російській окупації Криму, політвʼязень, публіцист, військовий ЗСУ. Один із незаконно звинувачених у справі так званих терористів групи Сенцова. Загинув у 2022 році під Білогорівкою на Луганщині;

Володимир Вакуленко — дитячий письменник, якого окупанти вбили у травні 2022 року під час окупації Ізюму Харківської області;

Wikimedia / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Степан Чубенко — школяр, якого у 2014 році закатували та розстріляли проросійські бойовики на тимчасово окупованій Донеччині. «Бабель» розповідав про суд над убивцями підлітка, який відбувся на окупованих територіях через 11 років після його страти, і як живуть батьки Степана після повномасштабного вторгнення.

«Суспільне»

Убивство Андрія Парубія

Ексголову Верховної Ради та нардепа від «Європейської солідарності» Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі міста. Внаслідок отриманих травм Парубій загинув на місці.

Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного у вбивстві на Хмельниччині. Кажуть, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Підозрюваний — 52-річний львівʼянин Михайло Сцельніков.

Зранку 1 вересня Сцельнікову повідомили про підозру, а 2 вересня перекваліфікували справу: тепер його підозрюють за ст. 112 та ч. 1 ст. 263 ККУ. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Суд 2 вересня відправив Сцельнікова під арешт на два місяці без права на заставу. Сам Михайло зізнався в убивстві в розмові з журналістами. Коментуючи мотиви вбивства, Сцельніков заявив, що це «його помста особисто українській владі».

У медіа була інформація, що це вбивство він зробив на замовлення спецслужб РФ, які натомість обіцяли чоловіку повернути тіло загиблого на війні сина. Сцельніков цю інформацію заперечував.

Верховна Рада на засіданні 18 вересня підтримала звернення до президента щодо присвоєння звання Героя України Андрію Парубію.