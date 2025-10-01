У Норвегії знову біля аеропорту фіксували невідомий дрон
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Ввечері 30 вересня у Норвегії зафіксували невідомий безпілотник поблизу аеропорту Бреннейсунд. Це не вперше, коли у країні фіксують дрони поблизу аеропортів.
Про це пише норвезький суспільний мовник NRK.
Поліція отримала повідомлення про дрон о 20:17 30 вересня. О 21:50 він вже був настільки близько до аеропорту, що його спостерігали з Диспетчерської служби.
Після цього поліція провела пошуки, але вони не дали результатів.Правоохоронці бачили дрон, проте не змогли знайти пілота, який ним керував. Згодом пошуки припинили.
Речниця авіакомпанії Avinor повідомила мовнику NRK, що останній літак приземлився за розкладом. Аеропорт закрили на ніч з 30 вересня на 1 жовтня, а вранці він мав запрацювати за звичним графіком.
- Аеропорт столиці Норвегії закривався на декілька годин 22 вересня через невідомі безпілотники у повітряному просторі. Тоді Норвезькі медіа також писали, що дрони пролетіли над фортецею Акерсхус, середньовічним замком, який іноді використовують для урядових заходів. Поліція Осло заявила, що заарештувала двох іноземних громадян за політ дронів над забороненою зоною.
- А 28 вересня У Норвегії через дрони рейси кількох літаків вимушено змінили маршрути. Ввечері 29 вересня у Норвегії зафіксували безпілотник над платформою Sleipner нафтогазової компанії Equinor, що розташована у Північному морі.